деревня Большие Свирянки, Островецкий район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Большие Свирянки

Островецкий район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Виленская губерния, Свенцянский уезд, Александровская волость
246. Свиранки, местечко бывшее государственное, при реке Вилии, дворов 24, жителей 283, костел, лавка, питейный дом

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Свенцянский уезд, Александровская волость
Свиранки, м., жит. 226 (114 м. 122 ж.), дес. 416,01, у. гор. 35 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 28 в., ст. ж. д. Лынтупы 28 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Островецкий район, Подольский сельсовет
д Большие Свирянки45

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Островецкий район, Рытанский сельсовет
д. Большие Свирянки36

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