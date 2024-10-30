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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
246. Свиранки, местечко бывшее государственное, при реке Вилии, дворов 24, жителей 283, костел, лавка, питейный дом
Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Свиранки, м., жит. 226 (114 м. 122 ж.), дес. 416,01, у. гор. 35 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 28 в., ст. ж. д. Лынтупы 28 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Большие Свирянки45
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Большие Свирянки36