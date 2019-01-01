деревня Степанково, Любытинский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Степанково

Любытинский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 7. Новгородская губерния. Стр. (часть 1) 312. Издание доступно онлайн на сайте Президентс Показать все

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Боровичский уезд, Степанкинская волость
262. Степанкова, деревня бывшая владельческая, при реке Полоне, дворов 35, жителей 203, (уездный город в 62 верстах), часовня, 2 лавки

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Новгородская губерния, Боровичский уезд, Степанковская волость
село Степанково44210108356721641190435457

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Боровичский уезд, Степанковская волость
41Степанково (дер.)2-го стана, 6-го зем. уч.2-го Степанковского486510010120165+5земледелиепочтовый трактрека Полоная.Часовня, земская школа, волостное правление, 3 мел., казенная винная лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Любытинский район
59154Степанководеревня58°45'00"33°17'00"O-36-043

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Любытинский муниципальный район, Любытинское сельское поселение
49616428646д Степанководеревня

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