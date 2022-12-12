деревня Алешок, деревня Алешок, Комаричский муниципальный район, Брянская область (на 2019) — Familio

Алешок

Комаричский муниципальный район, Брянская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Севский уезд
3822Алешок (Асовица), д. уд.при безымянном ручье.2020130618682
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Орловская губерния, Севский уезд, Голышинская волость
1107. Асовицкий Алешек, деревня бывшая удельная, дворов 135, жителей 1013, 6 п. дв.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Брянская область, Комаричский район
69324Алешокдеревня52°19'с.ш.34°29'в.д.N-36-141

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Брянская область, Комаричский муниципальный район, Игрицкое сельское поселение
15632428111д Алешокдеревня
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