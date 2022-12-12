посёлок Красная Гора, посёлок Красная Гора, Дубенский уезд, Волынская губерния (на 1886) — Familio

Красная Гора

Дубенский уезд, Волынская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Волынская губерния, Дубенский уезд, Млыновская волость
492. Великие Дорогостаи (Пугачево, Красная Гора, Турецкая Гора, Боярка), село бывшее владельческое, дворов 101, жителей 722, церковь православная, питейный дом, водяная м Показать все
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