Мойсенцы
Мойсенская волость, Золотоношский уезд (на 1900)
- Статус
- не существует
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
816Мойсенцы (Мосенцы), с. каз.при рч. Ирклей.3710232712719Церковь православная 1.Показать скан
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Список важнейших селений
247. Мойсенцы, село бывшее государственное, при речке Ирклееве, дворов 248, жителей 1592, волостное правление (уездный город в 35 верстах), церковь православная, питейный Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
1.0Мойсенцы селоМойсенцовское козаков—35360360—6128126781490