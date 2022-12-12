село Мойсенцы, село Мойсенцы, Мойсенская волость, Золотоношский уезд (на 1900) — Familio

Мойсенцы

Мойсенская волость, Золотоношский уезд (на 1900)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Золотоношский уезд
816Мойсенцы (Мосенцы), с. каз.при рч. Ирклей.3710232712719Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Золотоношский уезд, Мойсенская волость
247. Мойсенцы, село бывшее государственное, при речке Ирклееве, дворов 248, жителей 1592, волостное правление (уездный город в 35 верстах), церковь православная, питейный Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Золотоношский уезд, Мойсенская волость
1.0Мойсенцы селоМойсенцовское козаков353603606128126781490
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