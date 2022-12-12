Воротынск
Ливенский муниципальный район, Орловская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2441Воротынск, с. каз.при рч. Полевой Ливенке.726231866997Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
858. Воротынск, село бывшее государственное, при речке Ливенке, дворов 250, жителей 1941, церковь православная, школа, овчинный завод, баз. 11-го мая и 16-го дек.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
64009Воротынсксело52°30'с.ш.37°38'в.д.N-37-124
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
54629428106с Воротынсксело