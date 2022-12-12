село Воротынск, село Воротынск, Ливенский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Воротынск

Ливенский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Ливенский уезд
2441Воротынск, с. каз.при рч. Полевой Ливенке.726231866997Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Орловская губерния, Ливенский уезд, Успенская волость
858. Воротынск, село бывшее государственное, при речке Ливенке, дворов 250, жителей 1941, церковь православная, школа, овчинный завод, баз. 11-го мая и 16-го дек.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Ливенский район
64009Воротынсксело52°30'с.ш.37°38'в.д.N-37-124

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Ливенский муниципальный район, Лютовское сельское поселение
54629428106с Воротынсксело
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