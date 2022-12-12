посёлок Нижние Кармачи, посёлок Нижние Кармачи, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Нижние Кармачи

Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Лаишевский уезд
956Малые Курмачи, (Нижние Курмачи), д. вл.при безымянном озере.1733146752Базары по субботам.
Показать скан

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Лаишевский уезд, Державинская волость
Кармачи Малые, Державинскойсм. Кармачи Нижния
Показать скан
Кармачи Нижние, Державинскойрусские99
Показать скан

Татарская энциклопедия

Название на татарском языкеНазвание на русском языкеИсточник
Нижние КармачиНижние КармачиТатарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г.С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2008. – Т. 4: М–П. – 768 с.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Лаишевский район
188502Нижние Кармачипосёлок55°33'49°28'N-39-015

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Лаишевский муниципальный район, Александровское сельское поселение
92634404121п Нижние Кармачипоселок
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close