село Твердохлебовка, село Твердохлебовка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Твердохлебовка

Богучарский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Воронежская губерния, Богучарский уезд
779Твердохлебова, слоб. каз.при рч. Богучарке.155733415201575Церковь православная.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Богучарский уезд, Твердохлебовская волость
450. Твердохлебова, слобода бывшая государственная, при речке Богучаре, дворов 457, жителей 3114, волостное правление (уездный город в 15 верстах), церковь православная, Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Богучарский район
6842Твердохлебовкасело49°56'с.ш.40°21'в.д.M-37-081

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Богучарский муниципальный район, Твердохлебовское сельское поселение
20605448101с Твердохлебовкасело
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