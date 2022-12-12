село Чувичи, село Чувичи, Хворостянский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Чувичи

Хворостянский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Николаевский уезд
1689Чувичи, с. каз.при рч. Чувиче.6050166556564Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Николаевский уезд, Хворостянская волость
1026. Чувичи (Чувичка), село бывшее государственное, при речке Чувиче, дворов 199, жителей 1233, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Хворостянский район
57224Чувичисело52°30'с.ш.48°54'в.д.N-39-122

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Хворостянский муниципальный район, Сельское поселение Хворостянка
36644424106с Чувичисело
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