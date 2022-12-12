деревня Здудичи, деревня Здудичи, Светлогорский район, Гомельская область (на 2021) — Familio

Здудичи

Светлогорский район, Гомельская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Минская губерния, Бобруйский уезд, Паричская волость
151. Здудичи, деревня бывшая владельческая, при реке Березе, дворов 76, жителей 556

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Бобруйский уезд, Паричская волость
Здудичи, деревня119316022046114
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Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гомельская область, Светлогорский район, Чирковичский сельсовет
д Здудичи159

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гомельская область, Светлогорский район, Чирковичский сельсовет
д. Здудичи212
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