село Марково, село Марково, Анадырский муниципальный район, Чукотский автономный округ (на 2019) — Familio

Марково

Анадырский муниципальный район, Чукотский автономный округ (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Чукотский автономный округ, Анадырский район
157484Марковопгт64°41'с.ш.170°25'в.д.Q-59-113

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Чукотский автономный округ, Анадырский муниципальный район, Сельское поселение Марково
77603430101с Марковосело
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