Чувашские Тимяши
Ибресинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
809Чувашские Тимяши, д. удел.при безымянном овраге.924261238239Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
466. Чувашские Тимяши, деревня бывшая удельная, дворов 87, жителей 470, шерсточесальня
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
120395Чувашские Тимяшисело55°18'с.ш.47°11'в.д.N-38-035
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Чувашская Республика - Чувашия, Ибресинский муниципальный район, Чувашско-Тимяшское сельское поселение
97613455101с Чувашские Тимяшисело