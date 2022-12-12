деревня Березовчик, деревня Березовчик, Советский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Березовчик

Советский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Щигровский уезд
3177Березовчик, д. каз.при р. Кшени.383676308330Крупчатное заведение. Мельница 1.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Щигровский уезд, Липовчанская волость
1278. Березовчик, деревня бывшая государственная, при речке Кшени, дворов 123, жителей 1013, 3 лавки, 3 кирпичных завода

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Советский район
50254Березовчикдеревня51°49'37°40'M-37-004

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Советский муниципальный район, Сельское поселение Краснодолинский сельсовет
38636424156д Березовчикдеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close