село Красный Лог, село Красный Лог, Каширский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Красный Лог

Каширский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Воронежская губерния, Воронежский уезд, Можайская волость
40. Красный Лог (Мосальский, Курандин), поселок бывший государственный, при речке Красной, дворов 547, жителей 4364, 2 церкви православных, школа, 6 лавок

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Каширский район
7119Красный Логсело51°24'с.ш.39°47'в.д.M-37-020

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Каширский муниципальный район, Краснологское сельское поселение
20620422101с Красный Логсело
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