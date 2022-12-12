деревня Сидорова Гора, деревня Сидорова Гора, Няндомский муниципальный район, Архангельская область (на 2019) — Familio

Сидорова Гора

Няндомский муниципальный район, Архангельская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Олонецкая губерния, Каргопольский уезд
1954Сидорова гора (Горы), д.при горе Сидоровой.72292928Дегтекурных заведений 3.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Олонецкая губерния, Каргопольский уезд, Андреевская волость
259. Сидорова Гора, деревня бывшая государственная, дворов 12, жителей 80, мельница, 3 дегт. зав.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Няндомский район
805898Сидорова Горадеревня61°38'с.ш.40°04'в.д.P-37-093

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Архангельская область, Няндомский муниципальный район, Няндомское городское поселение
11644101161д Сидорова Горадеревня
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