Конела
Черкаська область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
746. Конела, местечко бывшее владельческое, при речке Конеле, дворов 113, жителей 812, церковь православная, католическая часовня, синагога, 2 еврейских молитвенных дома, Показать все
Список населённых мест Киевской губернии 1900 года
Наименование населённых пунктов
Конела село.
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-27242Конеласелоцентр сільської радир-н Жашківськийсільрада Конельська