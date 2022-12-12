село Конела, село Конела, Черкаська область (на 2018) — Familio

Конела

Черкаська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Киевская губерния, Липовецкий уезд, Конельско-Поповская волость
746. Конела, местечко бывшее владельческое, при речке Конеле, дворов 113, жителей 812, церковь православная, католическая часовня, синагога, 2 еврейских молитвенных дома, Показать все

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Липовецкий уезд, Конельско-Поповская волость
Конела село.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Черкаська область
А-27242Конеласелоцентр сільської радир-н Жашківськийсільрада Конельська
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