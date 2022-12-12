деревня Селино, деревня Селино, Петропавловская волость, Кирилловский уезд (на 1913) — Familio

Селино

Петропавловская волость, Кирилловский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Кирилловский уезд, Петропавловская волость
591. Селина, деревня бывшая удельная, дворов 26, жителей 171, часовня, земская почтовая станция, дегтярн. зав., 3 водяных мельницы

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Кирилловский уезд, Петропавловская волость
70Селино (дер.)2-го стана, 2-го зем. уч.Селинского346610913924891135земледелиелесные заработкиКаргопольский почтовый тракт.Часовня, хлебо-запасный магазин, земская конная станция, мелочная лавка
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