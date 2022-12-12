село Новая Осота, село Новая Осота, Кіровоградська область (на 2018) — Familio

Новая Осота

Кіровоградська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Киевская губерния, Чигиринский уезд, Староосотянская волость
1517. Новая Осота (Хуторы), село бывшее владельческое, при речке Осотянке, дворов 213, жителей 1641, церковь православная, школа, 2 питейных дома

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Чигиринский уезд, Трилеская волость
Новая-Осота село.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Кіровоградська область
А-11823Нова Осотаселор-н Олександрівськийсільрада Староосотська
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