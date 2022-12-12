Мрясимово
Караидельский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
957Мрясимова (Мрясева), деревня.при рч. Мрясимовке.7045165543523Мщ. — Мечеть 1. Училище. Пчеловодство.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
608. Мрясимова (Мрясева), деревня бывшая государственная, при кл. Мрясимовке, дворов 204, жителей 1234, мечеть, школа
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
19Мрясимова, д. при реч. Мрясимовке, на прос. дор., 2 мечети, 2 мануф. и 6 бак. лав., базар, 2 ярм. (25 мая и 25 нояб.), медрессе, зем. шк., зем. фельд. пункт8015350841846Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
521876Мрясимоводеревня55°41'00"56°29'00"N-40-005
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Караидельский муниципальный район, Сельское поселение Урюш-Битуллинский сельсовет
80634484101д Мрясимоводеревня