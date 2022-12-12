Первомайское
Красноармейский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1107Россоши (Французы), колон. нем.при р. Иловле.7930125735725Церковь лютеранская 1. Училище. Мельниц 10.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
524. Россоши (Францозен), селение колонистов, при речке Россоше, дворов 165, жителей 1785, церковь лютеранская, школа, 2 лавки, ветряная мельница, 9 вод. мльн.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
52806Первомайскоесело50°47'с.ш.45°29'в.д.M-38-043
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
63622470101с Первомайскоесело