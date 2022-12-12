село Первомайское, село Первомайское, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Первомайское

Красноармейский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Камышинский уезд
1107Россоши (Французы), колон. нем.при р. Иловле.7930125735725Церковь лютеранская 1. Училище. Мельниц 10.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Камышинский уезд, Каменская волость
524. Россоши (Францозен), селение колонистов, при речке Россоше, дворов 165, жителей 1785, церковь лютеранская, школа, 2 лавки, ветряная мельница, 9 вод. мльн.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Красноармейский район
52806Первомайскоесело50°47'с.ш.45°29'в.д.M-38-043

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Красноармейский муниципальный район, Россошанское сельское поселение
63622470101с Первомайскоесело
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