село Меловая, село Меловая, Харківська область (на 2018) — Familio

Меловая

Харківська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Харьковская губерния, Змиевский уезд
1478Меловая, слоб. каз.при ррч. Меловой и Северном Донце.4040301776740Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Харьковская губерния, Змиевский уезд, Шебелинская волость
375. Меловая, слобода бывшая государственная, при речке Меловой, дворов 384, жителей 1575, церковь православная, лавка

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Харківська область
А-23270Міловаселоцентр сільської радир-н Балаклійськийсільрада Міловська
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