Олень
Могилёвский район, Могилёвская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
52. Олень, деревня бывшая владельческая, при речке Орлянке, дворов 78, жителей 575, постоялый двор
Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
8Дер. ОленьБыховск. тр. р. ОрлянкеОленскому с. об. 31365409Хоновского пр. 4031
46Хут. Оленьпроселочнойр. Орлянкеобщ. кр., прав. 124Хоневского пр. 4031
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Олень35
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Олень84