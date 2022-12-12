деревня Олень, деревня Олень, Могилёвский район, Могилёвская область (на 2021) — Familio

Олень

Могилёвский район, Могилёвская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Могилевская губерния, Быховский уезд, Глухская волость
52. Олень, деревня бывшая владельческая, при речке Орлянке, дворов 78, жителей 575, постоялый двор

Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Быховский уезд, Глухская волость
8Дер. ОленьБыховск. тр. р. ОрлянкеОленскому с. об. 31365409Хоновского пр. 4031
46Хут. Оленьпроселочнойр. Орлянкеобщ. кр., прав. 124Хоневского пр. 4031

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Могилевская область, Могилевский район, Семукачский сельсовет
д Олень35

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Могилёвская область, Могилёвский район, Семукачский сельсовет
д. Олень84
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