деревня Починки, деревня Починки, город областного подчинения Ступино, Московская область (на 2018) — Familio

Починки

город областного подчинения Ступино, Московская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Серпуховский уезд
5659Починки, с. вл.при р. Лопасне.261024145162Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Серпуховский уезд, Хатунская волость
1345. Починки, село бывшее владельческое, при речке Лопасне, дворов 48, жителей 358, церковь православная, школа, лавка

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Серпуховской уезд, Хатунская волость
Село Починки3151455Земское училище.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, город областного подчинения Ступино
41115Починкидеревня54°57'с.ш.37°49'в.д.N-37-040
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