село Исанбаево, село Исанбаево, Илишевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Исанбаево

Илишевский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Бирский уезд
1492Игенбаева, деревня.при рч. Минлиште.994065261228Мщ. — Мечеть 1. Училище. Мельница водяная.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Бирский уезд, Илишевская волость
681. Исенбаево, деревня бывшая государственная, при речке Микишке, дворов 112, жителей 658, мечеть

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Илишевская волость
5Исембаева, д. при реч. Минниште, прос. дор., мечеть, зем. шк., 4 бак. лав., мел., х.-з. маг.908171638539Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Илишевский район
521649Исанбаевосело55°34'00"54°13'00"N-40-013

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Илишевский муниципальный район, Сельское поселение Исанбаевский сельсовет
80630432101с Исанбаевосело
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