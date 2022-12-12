село Новорепное, село Новорепное, Ершовский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Новорепное

Ершовский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Новоузенский уезд
1906Новорепное, с. каз.при р. Большом Узене.772140516201630Церковь православная 1. Сельское училище. Почтовая станция. Ярмарка. Базар.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Новоузенский уезд, Ново-Репинская волость
1139. Ново-Репное, село бывшее государственное, при реке Большой Узене, дворов 608, жителей 4853, волостное правление (уездный город в 77 верстах), церковь православная, Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Ершовский район
44359Новорепноесело51°04'с.ш.48°26'в.д.M-39-025

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Ершовский муниципальный район, Новорепинское сельское поселение
63617456101с Новорепноесело
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