город Новоалександровск, город Новоалександровск, Новоалександровский, Ставропольский край (на 2019) — Familio

Новоалександровск

Новоалександровский, Ставропольский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Списки населённых мест Кубанской области по сведениям 1882 года

Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
Кавказский уезд
6337Ново-Александровская станицана обоих берегах р. Разшеватки5442953720731928великороссыправославныеЦерковь 1. Школа мужская 1. Лавок: мануфактурных 3, бакалейных 6. Питейных заведений 4. Мукомольных мельниц: водяных 4; ветряных 14. Ярмарка 1-го марта.По р. Разшеватке, притоке р. Калалы

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ставропольский край, Новоалександровский район
13032Новоалександровскгород45°30'41°14'L-37-095

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ставропольский край, Новоалександровский
7726000001г Новоалександровск#Н/Д
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