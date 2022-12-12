Новоалександровск
Новоалександровский, Ставропольский край (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- город
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Списки населённых мест Кубанской области по сведениям 1882 года
№Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
6337Ново-Александровская станицана обоих берегах р. Разшеватки5442953720731928великороссыправославныеЦерковь 1. Школа мужская 1. Лавок: мануфактурных 3, бакалейных 6. Питейных заведений 4. Мукомольных мельниц: водяных 4; ветряных 14. Ярмарка 1-го марта.По р. Разшеватке, притоке р. Калалы
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
13032Новоалександровскгород45°30'41°14'L-37-095
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
7726000001г Новоалександровск#Н/Д