село Старый Четырман, село Старый Четырман, Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Старый Четырман

Федоровский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд
2761Четырманова, деревня.при рч. Ашкадаре.7555112299293Б. — Мечеть 1. Волостное правление. Училище. Мельница водяная.
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Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Стерлитамакский уезд, Четырмановская волость
38Старо-Четырман, д. при реч. Балыкле, прос. дор., мечеть, бак. лав.67388253250Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Федоровский район
523938Старый Четырмансело53°07'00"55°26'00"N-40-099

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Федоровский муниципальный район, Сельское поселение Бала-Четырманский сельсовет
80654405121с Старый Четырмансело
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