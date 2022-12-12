Сухой Лог
Оханский, Пермский край (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4497За сухим логом (Сухой лог), дер.при ррч. Титовке и Березовке.91836122119Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1513. За Сухим Логом, деревня бывшая владельческая, при речке Березовке, дворов 39, жителей 273, часовня
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
735424Сухой Логдеревня57°42'00"55°13'00"O-40-075
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57729000401д Сухой Логдеревня