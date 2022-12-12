село Малая Будищичка, село Малая Будищичка, Тахтауловская волость, Полтавский уезд (на 1900) — Familio

Малая Будищичка

Тахтауловская волость, Полтавский уезд (на 1900)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Полтавский уезд
305Малая Будищичка, с. каз.при колодцах.53268598Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Полтавский уезд, Тахтауловская волость
69. Малые Будищи, село бывшее государственное, дворов 22, жителей 139, церковь православная

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Полтавский уезд, Тахтауловская волость
5.0Малые Будища селоМало-Будищанское государстенных крестьян263635558492176
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