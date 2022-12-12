село Аканеево, село Аканеево, Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Аканеево

Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Бирский уезд
1432Акинеева (Качуван), деревня.при рч. Евбазе.361591262252Мщ. — Мечеть 1. Мельниц водяных 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Бирский уезд, Московская волость
828. Акинеева (Кучувапь), деревня бывшая государственная, при речке Б. Евбазе, дворов 88, жителей 484, мечеть, школа

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Бирский уезд, Московская волость
2Аканеева, д. при реч. Евбазе, прос. дор., мечеть, 2 бак. лав., х.-з. маг., зем. рус.-баш. шк., вод. мел.3015175475440Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Дюртюлинский район
522093Аканеевосело55°26'00"55°08'00"N-40-015

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Дюртюлинский муниципальный район, Сельское поселение Староянтузовский сельсовет
80624434106с Аканеевосело
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