Аканеево
Дюртюлинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1432Акинеева (Качуван), деревня.при рч. Евбазе.361591262252Мщ. — Мечеть 1. Мельниц водяных 2.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
828. Акинеева (Кучувапь), деревня бывшая государственная, при речке Б. Евбазе, дворов 88, жителей 484, мечеть, школа
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
2Аканеева, д. при реч. Евбазе, прос. дор., мечеть, 2 бак. лав., х.-з. маг., зем. рус.-баш. шк., вод. мел.3015175475440Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
522093Аканеевосело55°26'00"55°08'00"N-40-015
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Дюртюлинский муниципальный район, Сельское поселение Староянтузовский сельсовет
80624434106с Аканеевосело