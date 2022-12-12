село Бураково, село Бураково, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Бураково

Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Спасский уезд
1763Богородское (Бураково, Актай), с. вл.при р. Ахтае.23½36211479486Церквей православных 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Спасский уезд, Николо-Пичкасская волость
936. Бураково (Богородское, Актай), село бывшее владельческое, при речке Актае, дворов 196, жителей 1145, церковь православная, часовня, шерстобитня, кирпичный завод

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Спасский уезд, Пичкасская волость
с. Богородское, Пичкасскойсм. Бураково.
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с. Бураково, Пичкасскойрусские1159
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Спасский район
142641Бураковосело55°08'49°40'N-39-028

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Спасский муниципальный район, Бураковское сельское поселение
92632415101с Бураковосело
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