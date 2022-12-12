Верхняя Соковнинка
Конышевский муниципальный район, Курская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
874Александровка (Верхняя Соковнинка), слоб. вл.при колодце Вознесенском.21687440452Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
282. В. Соковнинка (Александровка), село бывшее владельческое, дворов 129, жителей 820, церковь православная, школа, 19 маслобоен.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
50965Верхняя Соковнинкасело51°56'35°15'M-36-011
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
38616432141с Верхняя Соковнинкасело