деревня Подберезье, деревня Подберезье, Новгородский муниципальный район, Новгородская область (на 2019) — Familio

Подберезье

Новгородский муниципальный район, Новгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Новгородская губерния, Новгородский уезд, Подберезская волость
109. Подберезье (Ульяново), село бывшее государственное, дворов 78, жителей 440, волостное правление (уездный город в 22 верстах), церковь православная, школа, почтовая с Показать все

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Новгородский уезд, Подберезская волость
66Подберезье (сел.)3-го стана, 6-го зем. уч.Подберезского484814416430822+земледелиеторгов. тракт, река Питьба, Петербург. шоссе.река2 школы, волостное правление, кон. ст., мелочная лавка, 2 чайные, смеж. с деревнями Ульяшево и Андрихново.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Новгородская область, Новгородский район
314153Подберезьедеревня58°42'00"31°24'00"O-36-039

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Новгородская область, Новгородский муниципальный район, Трубичинское сельское поселение
49625458121д Подберезьедеревня
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