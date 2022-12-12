деревня Трубкильдино, деревня Трубкильдино, Дуван-Мечетлинская волость, Златоустовский уезд (на 1906) — Familio

Трубкильдино

Дуван-Мечетлинская волость, Златоустовский уезд (на 1906)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Златоустовский уезд
1787Трубкильдина, деревня.при р. Ае.14335226257Б. — Мечеть 1. Училище.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Златоустский уезд, Дуван-Мечетлинская волость
956. Трубкильдина, деревня бывшая государственная, при реке Ае, дворов 28, жителей 145, мечеть, школа

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Златоустовский уезд , Дуван-Мечетлинская волость
40Трубкильдина, д. при р. Ай, на прос. дор.1421241143150Земледелие
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close