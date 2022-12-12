деревня Вольно-Сухарево, деревня Вольно-Сухарево, Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Вольно-Сухарево

Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Уфимский уезд
140Сухарева, деревня.при рч. Сикиязке.312251222204Р. — Мельницы водяная 1 и ветреная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Уфимский уезд, Дмитриевская волость
59. Сухарева, деревня бывшая владельческая, при речке Спкияэке, дворов 65, жителей 449, лавка

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Уфимский уезд, Казанская волость
8Вольно-Сухарево, с. при реч. Нурлинке, церковь (постр. в 1885 г.), церковно-приходская школа, бак. лав., х.-з. маг., 3 ветр. мел.308124482498Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Уфимский район
521885Вольно-Сухареводеревня54°52'00"55°36'00"N-40-040

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Уфимский муниципальный район, Сельское поселение Николаевский сельсовет
80652450116д Вольно-Сухареводеревня
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