Вольно-Сухарево
Уфимский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
140Сухарева, деревня.при рч. Сикиязке.312251222204Р. — Мельницы водяная 1 и ветреная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
59. Сухарева, деревня бывшая владельческая, при речке Спкияэке, дворов 65, жителей 449, лавка
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
8Вольно-Сухарево, с. при реч. Нурлинке, церковь (постр. в 1885 г.), церковно-приходская школа, бак. лав., х.-з. маг., 3 ветр. мел.308124482498Земледелие
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
521885Вольно-Сухареводеревня54°52'00"55°36'00"N-40-040
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
80652450116д Вольно-Сухареводеревня