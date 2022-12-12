Бизяр
Чернушинский муниципальный район, Пермский край (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года
№Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
19Левый Бизяр, д. на реч. Бизяре, бак. лав., ветр. мел., кузн.1253071169172Земледелие и отчасти кулеткание
36Правый Бизяр, с. на реч. Бизярке, на прос. дор., церковь, шк., х.-з. маг., бак. лав., базар 1253069157163Земледелие и отчасти кулеткание
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
674184Бизярдеревня56°23'00"56°21'00"O-40-125
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
57657446106д Бизярдеревня