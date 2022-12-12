деревня Часовня, деревня Часовня, Холмогорский район, Архангельская область (на 2018) — Familio

Часовня

Холмогорский район, Архангельская область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Архангельская губерния, Холмогорский уезд
1838Пердуновская (Часовенская-Кузнецовка), д.при р. С. Двине.1055103140
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Архангельская губерния, Холмогорский уезд, Медведовская волость
547. Пердуновская, деревня бывшая государственная, при реке Северной Двине, дворов 15, жителей 90, волостное правление (уездный город в 107 верстах), часовня. В 9 верстах Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Архангельская область, Холмогорский район
106905Часовнядеревня63°26'с.ш.41°52'в.д.P-37-024
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