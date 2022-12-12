Сажино
Артинский, Свердловская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3338Сажино (Сажинское), сел.при рч. Бугалыше.452098310361Церковь православная 1. Волостное правление. Сельское училище. Хлебный магазин. Ярмарок 3.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1059. Сажинское (Сажина), село бывшее государственное, при речке Бугалыше, дворов 139, жителей 556, волостное правление (уездный город в 45 верстах), церковь православная Показать все
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
513949Сажиносело56°19'с.ш.58°12'в.д.O-40-141
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65704000371с Сажиносело