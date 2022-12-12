село Кондаково, село Кондаково, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область (на 2019) — Familio

Кондаково

Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Угличский уезд
9570Кондаково, с. каз.близь р. Устья.431554173194Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Угличский уезд, Кондаковская волость
169. Кондаково, село бывшее государственное, при речке Устье, дворов 59, жителей 295, волостное правление (уездный город в 44 верстах), церковь православная, школа, лавка Показать все

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Угличский уезд, Кондаковская волость
с. КондаковоI. Общество № 13546665Кондаковский приход
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ярославская область, Борисоглебский район
2538Кондаковосело57°17'с.ш.38°47'в.д.O-37-102

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ярославская область, Борисоглебский муниципальный район, Высоковское сельское поселение
78606415351с Кондаковосело
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