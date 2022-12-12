село Гетманская Буда, село Гетманская Буда, Климовский муниципальный район, Брянская область (на 2019) — Familio

Гетманская Буда

Климовский муниципальный район, Брянская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Черниговская губерния, Новозыбковский уезд
2420Гетьманская Буда, с. каз.при руч. Шедре.3512212763819Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Черниговская губерния, Новозыбковский уезд, Куршановичская волость
636. Гетманская Буда, село бывшее государственное, при речках Шляховке и Девчинке, дворов 310, жителей 1709, церковь православная, питейный дом, 2 лавки, 4 ярмарки, 5 вет Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Брянская область, Климовский район
68848Гетманская Будасело52°17'с.ш.32°06'в.д.N-36-137

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Брянская область, Климовский муниципальный район, Челховское сельское поселение
15628480106с Гетманская Будасело
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