село Лойно, село Лойно, Верхнекамский муниципальный район, Кировская область (на 2019) — Familio

Лойно

Верхнекамский муниципальный район, Кировская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Слободской уезд
14410Лоинское (Лонья), с. каз.при колодцах.204623282102Церковь православная 1. Приходское училище. Мельница.
Показать скан

Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Вятская губерния, Слободской уезд, Трушниковская волость
1231. Лоинское, село бывшее государственное, близь реки Камы, дворов 30, жителей 205, церковь православная, школа

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кировская область, Верхнекамский район
29185Лойносело59°44'52°39'O-39-010

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кировская область, Верхнекамский муниципальный район, Лойнское сельское поселение
33607428101с Лойносело
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close