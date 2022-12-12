деревня Щедрино, деревня Щедрино, Одинцовский муниципальный район, Московская область (на 2019) — Familio

Щедрино

Одинцовский муниципальный район, Московская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Московская губерния, Звенигородский уезд
2786Чернищено (Щедрино), сц. вл.при пруде.2211249895
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Московская губерния, Звенигородский уезд, Перхушковская волость
1083. Щедрино (Черницыно), сельцо бывшее владельческое, при речке Медвянке, дворов 35, жителей 206, 2 лавки, 17 портняжн. зав.

Населённые местности Московской губернии 1913 года

Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Звенигородский уезд, Перхушковская волость
Дер. Щедрино232платформа 34-я верста. 141
Имения при дер. Щедрино: М. С. Брашининой, М. В. Гудилина, К. И. Миттильштет, А. П. Шипкова232платформа 34-я верста. 1

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Московская область, Одинцовский район
40596Щедринодеревня55°38'с.ш.37°08'в.д.N-37-015

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Московская область, Одинцовский муниципальный район, Жаворонковское сельское поселение
46641470156д Щедринодеревня
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