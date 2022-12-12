Щедрино
Одинцовский муниципальный район, Московская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2786Чернищено (Щедрино), сц. вл.при пруде.2211249895Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
1083. Щедрино (Черницыно), сельцо бывшее владельческое, при речке Медвянке, дворов 35, жителей 206, 2 лавки, 17 портняжн. зав.
Населённые местности Московской губернии 1913 года
Наименования населённых пунктовВёрст до МосквыВёрст до волостного правленияВёрст до ж/д станцииДворовПримечание
Дер. Щедрино232платформа 34-я верста. 141
Имения при дер. Щедрино: М. С. Брашининой, М. В. Гудилина, К. И. Миттильштет, А. П. Шипкова232платформа 34-я верста. 1—
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
40596Щедринодеревня55°38'с.ш.37°08'в.д.N-37-015
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
46641470156д Щедринодеревня