село Николаевка, село Николаевка, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019) — Familio

Николаевка

Моршанский муниципальный район, Тамбовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тамбовская губерния, Шацкий уезд
3182Николаевка, д. вл.при р. Цне.4531150466460
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Шацкий уезд, Чернопосельская волость
1273. Николаевка, село бывшее владельческое, при речке Кермисе, дворов 190, жителей 1096, церковь православная

Список населенных мест Тамбовского окружного суда 1911 года

Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
Шацкий уезд, Черно-Посельская волость
село Николаевка«Ново Томниковская» поч.-телег. контора4519

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тамбовская область, Моршанский район
64839Николаевкасело53°46'42°05'N-38-073

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тамбовская область, Моршанский муниципальный район, Сельское поселение Старотомниковский сельсовет
68616476131с Николаевкасело
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