село Гафурово, село Гафурово, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019) — Familio

Гафурово

Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Белебейский уезд
739Карамала-Валитова, деревня.при рч. Карамале.553595343373Б. 283 - 308. Т. 60 — 65. — Мечеть 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Белебейский уезд, Верхне-Бишиндинская волость
278. Карамалы (Валитова), деревня бывшая государственная, при речке Карамале, дворов 115, жителей 772, мечеть

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Башкортостан, Туймазинский район
522482Гафуровосело54°32'00"53°42'00"N-39-060

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Башкортостан, Туймазинский муниципальный район, Сельское поселение Гафуровский сельсовет
80651417106с Гафуровосело
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