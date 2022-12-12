посёлок городского типа Белики, посёлок городского типа Белики, Полтавська область (на 2018) — Familio

Белики

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Кобелякский уезд
1779Белики, местечко казач.при р. Ворскле.14станов. кварт.57123182543Церковь православная 1. Сельское Приходское Училище. Волостное Правление. Сельская Расправа. Ярмарок 4.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Кобелякский уезд, Беликская волость
277. Белики, местечко бывшее государственное, при реке Ворскле, дворов 426, жителей 3450, волостное правление (уездный город в 12 верстах), 4 церкви православные, еврейск Показать все

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Кобелякский уезд, Беликская волость
1.0Белики местечкоБеликское козаков 1-ое126275151694250722284735

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-18266Біликиселище міського типуцентр селищної радир-н КобеляцькийБілицька селищна рада
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