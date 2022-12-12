Белики
Полтавська область (на 2018)
- Статус
- жилой
- Тип
- посёлок городского типа
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1779Белики, местечко казач.при р. Ворскле.14станов. кварт.57123182543Церковь православная 1. Сельское Приходское Училище. Волостное Правление. Сельская Расправа. Ярмарок 4.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
277. Белики, местечко бывшее государственное, при реке Ворскле, дворов 426, жителей 3450, волостное правление (уездный город в 12 верстах), 4 церкви православные, еврейск Показать все
Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год
№Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
1.0Белики местечкоБеликское козаков 1-ое—12627515—1694250722284735
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-18266Біликиселище міського типуцентр селищної радир-н КобеляцькийБілицька селищна рада