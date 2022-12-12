село Большая Пестровка, село Большая Пестровка, Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019) — Familio

Большая Пестровка

Ичалковский муниципальный район, Республика Мордовия (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Лукояновский уезд
3284Успенское (Пестровка), с. разновед.при рч. Латке.887168267328Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Лукояновский уезд, Лобасковская волость
493. Петровки (Успенское), село бывшее владельческое, при речке Лауке, дворов 99, жителей 610, церковь православная, 2 ветряных мельницы, кузница

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Мордовия, Ичалковский район
75762Большая Пестровкасело54°34'45°15'N-38-055

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Мордовия, Ичалковский муниципальный район, Пермеевское сельское поселение
89626465111с Большая Пестровкасело
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