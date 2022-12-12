деревня Русский Ятцаз, деревня Русский Ятцаз, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019) — Familio

Русский Ятцаз

Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Елабужский уезд
3819Стальной Ятцаз (Ятцаз), д. каз.при рч. Некшуре.371742160164
Показать скан

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Удмуртская Республика, Алнашский район
718270Русский Ятцаздеревня56°04'00"52°22'00"O-39-141

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Удмуртская Республика, Алнашский муниципальный район, Байтеряковское сельское поселение
94602440136д Русский Ятцаздеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close