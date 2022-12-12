село Старое Агбязово, село Старое Агбязово, Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019) — Familio

Старое Агбязово

Актанышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Мензелинский уезд
1904Агбязова (Акпасова), деревня.при рч. Калмие.6530102237219Б. — Мечеть 1. Училищ 2.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Уфимская губерния, Мензелинский уезд, Амикеевская волость
1048. Агбязова (Акпасова), деревня бывшая государственная, при речке Калмие, дворов 129, жителей 696, мечеть, 2 школы

Полный алфавитный список всех населенных мест Уфимской губернии 1905 года

Название и описаниеОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщинРод занятий
Мензелинский уезд, Амикеевская волость
1Акбязова, д. при реч. Калмии, мечеть, мел.657169494475Земледелие

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Татарстан, Актанышский район
189701Старое Агбязовосело55°24'53°50'N-39-024

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Татарстан (Татарстан), Актанышский муниципальный район, Чуракаевское сельское поселение
92605493106с Старое Агбязовосело
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