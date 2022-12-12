село Новопокровское, село Новопокровское, Балашовский муниципальный район, Саратовская область (на 2019) — Familio

Новопокровское

Балашовский муниципальный район, Саратовская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Балашевский уезд
779Новопокровское (Вихляевка), с. вл.при рч. Елани.347142747756Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Балашовский уезд, Ново-Покровская волость
332. Ново-Покровское (Вихляевка), село бывшее владельческое, при речке Елани, дворов 211, жителей 1545, волостное правление (уездный город в 37 верстах), церковь правосла Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Саратовская область, Балашовский район
44364Новопокровскоесело51°35'с.ш.43°36'в.д.M-38-016

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Саратовская область, Балашовский муниципальный район, Новопокровское сельское поселение
63608444101с Новопокровскоесело
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