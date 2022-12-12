Рязанцево
Переславский муниципальный район, Ярославская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- посёлок
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3703Рязанцево, с. вл.при рч. Тошме.212132110142Церковь православная 1. Почтовая станция. Базар.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
267. Рязанцево, село бывшее владельческое, при реке Тошме, дворов 34, жителей 197, церковь православная, почтовая станция, лавка
Список населенных мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
4391Рязанцево село26839133204
4392Рязанцево станция48713421
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
4228Рязанцевопосёлок56°42'с.ш.39°11'в.д.O-37-115
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
78632468101п Рязанцевопоселок